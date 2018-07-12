柯P幕僚「學姐」現身直播節目 上萬網友暴動

台北市長柯文哲近期內現身網路節目《木曜4超玩》，當時在節目中擔任邰智源助手的「學姐」黃瀞瑩，今（12）日再度現身直播現場。（圖擷取自《木曜4超玩》）

2018-07-12 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期內現身網路節目《木曜4超玩》，節目中柯文哲的幕僚之一「學姐」黃瀞瑩，今（12）日現身直播現場，立刻吸引廣大網友暴動，該直播節目在線人數突破3萬人。

黃瀞瑩今（12）日在網路節目《木曜4超玩》擔任神秘嘉賓，許多網友慕名前來鎖定該節目，總觀看人數突破6.4萬人，黃在節目中多做出靦腆微笑令網友暴動，在留言處不斷做出愛慕言詞，但在此橋段告一段落後，在線人數立刻狂掉5000人且持續下降中，可見學姐魅力無法擋。

黃瀞瑩昨首度po文，分享節目「幕後花絮」，並謙稱「其實我每天都很狼狽，是攝影師厲害」，表示會繼續努力工作，最後偷偷哀求網友「饒了學姐」，她的同事也po文指出，「現在每天叫醒她的已經不是鬧鐘，也不是夢想，而是臉書交友邀請」，「學姐」臉書追蹤人數也突然暴增，突破萬人。

網路節目《木曜4超玩》本月5日在YouTube貼出「一日幕僚」單元，主持人邰智源擔任台北市長柯文哲一日幕僚，柯文哲幕僚黃瀞瑩以「學姐」身分協助邰智源，立刻吸引大量網友點閱，影片至今已突破600萬人次點閱，黃瀞瑩的臉書更是被大量網友灌爆。

黃瀞瑩曾任記者，後來赴英進修，返台進入北市府工作，在節目中曝光後討論度也居高不下，雖然她在節目中表明已有男友，仍引來不少網友追蹤。

相關影音

廣大網友為「學姐」暴動，該直播節目在線人數一度突破3萬人，但在此橋段告一段落後，在線人數立刻狂掉5000人且持續下降中，可見學姐魅力無法擋。（圖擷取自《木曜4超玩》）