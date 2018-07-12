鹿港鎮長之戰藍營分裂？ 老將施性鍾脫黨參選

2018-07-12 20:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍營分裂？前彰化縣議員施性鍾決定脫黨參選鹿港鎮長，以無黨身分參選的空間更大；對此，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，鹿港經過黨內民調初選結果提名現任鎮代會主席許志宏，一旦施性鍾正式登記參選，就會祭出黨紀處分。

政壇老將施性鍾先前參加國民黨鹿港鎮長初選民調，最後以些微差距落後許志宏，施性鍾經過沉潛多時，終於發表參選宣言，強調脫黨也要參選到底。

施性鍾說，他參加黨內初選，要求公平公開，但民調結果出爐，他認為是在誤差值範圍內，應該重新協調，何況國民黨在許多縣市所進行的初選民調，也沒有拿來作為提名的依據，因此他決定申請註銷黨籍，以無黨身分來參選到底。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，鹿港鎮已提名民調第一名的許志宏參選鎮長，只要施性鍾完成正式登記，黨部除了開除黨籍，也會進行黨紀處分。

對於施性鍾決定參選到底，許志宏說予以尊重，因為施性鍾是藍營政壇的前輩，當然對於選情有一定的衝擊，他也呼籲國民黨在這次選舉團結起來。

民進黨提名現任鹿港鎮代表潘順良參選鹿港鎮長，潘順良說，選情進入三強鼎立，由於施性鍾、許志宏都出身鹿港市區，只有他出身鹿港郊區，他會更加努力認真來打好選戰，爭取選民的認同。