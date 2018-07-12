師生參觀鄭南榕基金會 促轉會：具正面教育意義

新北市鷺江國小師生赴鄭南榕基金會進行校外教學，卻遭國民黨市議員指控「疑似政治活動」。行政院促轉會今日聲明強調 ，該校戶外教學活動具有正面教育意義，「查某人ê二二八攝影展」活動也符合促轉會的轉型正義人權教育工作。（資料照）

2018-07-12 19:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市鷺江國小師生赴鄭南榕基金會進行校外教學，卻遭國民黨市議員指控「疑似政治活動」。行政院促轉會今日聲明強調 ，該校戶外教學活動具有正面教育意義，「查某人ê二二八攝影展」活動也符合促轉會的轉型正義人權教育工作。

促轉會表示，戶外教學參觀「查某人ê二二八攝影展」，透過影像紀錄，讓學生了解威權統治時期的相關史實，與我國邁入自由民主歷程，該項活動內容，符合本會刻正推動的轉型正義人權教育工作。

促轉會指出，完整回復威權統治時期相關歷史事實，並促進社會和解，是本會成立以來的重點工作之一，前揭活動所參觀的館舍，位於台北市府在2012年掛牌設立「自由巷」內，紀念該址曾發生人權遭國家暴力侵害的事件，也是本會關注的威權時期歷史遺址與教育重點。

促轉會提及，這些年從地方到中央，都把這段歷史與現場，乃至「鄭南榕爭取言論自由的精神視為跨越黨派的社會資產，此點不容否認。」

促轉會聲明，自由與人權為世界民主國家的重要價值和信念，而保存或重建這些人權遭受侵害的發生地，在具有歷史意涵的場域舉辦紀念活動，藉由鼓勵在地民眾的參與，以理性對話來化解歧見，將有助於昇華傷痛記憶，繼而促進和解。

促轉會指出，該校戶外教學活動具有正面教育意義，本會樂見社會各界能規劃相關的人權教育活動，亦將秉持鞏固改革、深化民主的信念，持續推動轉型正義的相關工作。