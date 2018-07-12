三中案》馬主導非常規交易 密會錄音檔案曝光...

2018-07-12 17:19

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、前中央黨部大樓交易案，雖然前總統馬英九指稱對交易案不知情，北檢卻在中投公司、中投前總經理汪海清住處，找到將近300片關鍵錄音，包括馬英九、汪海清、前立委蔡正元、中投公司前董事長張哲琛等人參與相關會議過程或對話都被錄下，北檢並公布部分錄音內容，證明馬的確涉主導非常規的三中交易。

北檢播放的一批關鍵錄音內容，均指向馬英九才是實質交易的主導者，2011年5月16日，汪海清曾向時任國民黨副秘書長林德瑞表示：「三中案的瑕疵，嗯…最高機密我不能講啦，馬主席很清楚，馬主席簽過字、開過會、下過指示」、「那我就跟您報告，三中案是有瑕疵的，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事」。

2006年3月11日、3月12日，時任國民黨秘書長詹春柏與馬英九等人開會時的錄音內容則包括：「但問題是華夏賣給他，他也沒有給你錢…」、「這很荒唐」、「這會不會有一點買空賣空而且詐賭的方式…」、詹並感慨說：「不不，財務我不懂，但是我（聲音模糊），我是一個普通人，你把祖宗留下來的黨產，登記給別人，你錢在哪裡？拿來給我看」。

2006年3月12日馬英九與汪海清等人的會議錄音，馬英九也被錄下關鍵對話；馬英九：「這是他自己認為他自己做了這樣的貢獻，他應該得到這樣的報酬，可是這報酬沒有經過我們同意啊，這怎麼可以，我覺得這個太荒唐了嘛」。馬英九還說：「除非當初我們有這樣一個約定，否則的話，不能夠說是用一個遠低於市場行情的價格，讓他們獲得將近5億的暴利」等諸多錄音對話內容。

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