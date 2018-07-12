新北爆料基隆提議4點停班課 林右昌：刻意抹黑帶風向

基隆市長林右昌（中）偕同人事處長劉正元（右）、保訓科長謝瑤萍（左）召開臨時記者會。（記者林欣漢攝）

2018-07-12 18:15

首次上稿 17:01

更新時間 18:15（新增葉元之說法及相關照片）

〔記者林欣漢／基隆報導〕北北基颱風假不同調爭議持續延燒，今天有內部Line群組的截圖流出，指10日下午4點的停班停課建議，是基隆市政府先提出的，對此，基隆市長林右昌今天下午聞訊相當生氣，痛斥該說法是「子虛烏有，不敢具名的抹黑及爆料，太惡質了！」

國民黨新北市議員參選人葉元之今天在臉書上出示一張截圖，對話內容是「請問如果基隆因沿海地區因風力較強要宣布下午4點停班停課，雙北可以配合嗎？」葉元之說，這是內部流出的截圖，4點停班停課是基隆建議的，基隆和台北討論，再由台北告知新北，北市和基隆這兩天就是要把4點之亂和北北基不同調之亂推給新北。

林右昌今天下午偕同人事處長劉正元、考訓科長謝瑤萍召開臨時記者會，謝瑤萍說明，北北基人事科長有共同的Line群組，颱風警報發布後，就會依各種情形去預設，看其他兩市有無法配合，已經是行之有年的作法，在群組內的各種討論，並不是真正的建議或決定，也不會每一個細節全都向首長報告，除非是很確定的事，才會進一步請示處長、市長。

劉正元也說，一般聯繫狀況是颱風警報一發布，會就颱風走向、氣象局提供的各種資料研判，在群組拋出問題詢問大家的看法，也會丟出以前的做法，看這次有無可能也做出類似處理，該爆料截圖是科長間「純粹就各種情形在討論推斷」。

進入決策階段後，北北基人事處長會親自溝通協調，劉正元說，當天情形也是這樣，10日上午9點多接到台北市電話，詢問停班停課基隆市有無辦法配合，經請示市長林右昌取得同意後，在9點46分回報，北北基同步在10點宣布下午4點停班停課。

「4點要停班停課，跟基隆一點關係也沒有。」林右昌指出，10日上午基隆市是接到台北市的電話，詢問下午4點提前下班下課建議，因為基隆市有很多市民都在台北市上班，便尊重也配合台北市的意見，現在颱風已經過去，有心人還刻意誤導4點提前下班下課的決策是基隆市做的，是天大的冤枉。

林右昌強調，新北的官員截圖給媒體刻意帶風向抹黑，對基隆市是很大的傷害，希望這件事就到此為止，「我覺得很遺憾，」他認為，北北基是同一個生活圈，未來還是應該做出合作、統一且正確的決定。