舊監委通過年改釋憲案 新監委下月將出招擱置

監委仉桂美、劉德勳、包宗和等人今在教文與財經聯席委員會提出年改釋憲案，最後以記名表決方式通過此案，會後並舉行記者會說明。（記者鍾麗華攝）

2018-07-12 16:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教年改新制7月1日實施，監委仉桂美、劉德勳、包宗和等人今在教文與財經聯席委員會提出年改釋憲案，最後以記名表決方式通過此案，不過，仍要送下月司法及獄政委員會討論，但司獄委員會下月已改組，新監委佔多數，且召集人為蔡崇義，預料此案將被擱置在司獄委員會，不會送到監察院會。

監院聯席委員會今天開了5個半小時，其中花了3個半小時討論年改釋憲案，新監委張武修在討論案一開始就表示，自己服務公職與教職多年，申請自動迴避，隨後會議對於是否迴避的問題，新舊委員有所爭論，並分別提案，不過，在舊監委占多數下，最後動用記名表決，通過所有監委無須迴避。

處理完是否迴避後，提案委員接著進行調查報告的簡報，新監委對於調查報告輪番提出不同意見，不過，最後蔡崇義要求停止討論，要求直接記名表決，在舊監委人數優勢下，全案通過，送下月司獄委員會討論。

對於年改釋憲案可能在新監委的杯葛下，無法送出監院，包宗和在會後記者會上表示，此案牽涉到廣大的軍公教，他們心中不滿與不平，對國家安定有重大影響，對於政策是否有疑義，希望透過監察院提出釋憲案，後續會照著程序走。仉桂美說，過去監院提出50幾個釋憲案，有非常多的前例可循。