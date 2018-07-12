台中海洋生態館追加2.5億 議會小組審查有條件通過

「海洋生態館」以大甲溪岩石作為建築外觀，並融合白海豚意象與保育復育觀念。（記者黃鐘山攝）

2018-07-12 17:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府規劃新建「海洋生態館」，追加2.5億元興建展示缸等設施，市議員劉士州今天在議會審查預算時說，海洋生態館尚未確定OT業者就又要添建設施，未來恐成蚊子館，後經委員會決議應先確定OT業者，市府始得動支預算。

前議長張清堂、現任副議長張清照兄弟爭取的海洋生態館命運多舛，歷經兩位市長，地點從南屯移到梧棲，名稱也因外界陳情反對，由「企鵝館」改為「企鵝暨白海豚生態館」、「白海豚生態館」，再改為「海洋生態館」，工程一度停工，去年復工，預定今年完成硬體建設。

市議會交通地政委員會今天審查追加減預算，觀旅局長陳盛山說，海洋生態館經前市府逐年編列5.7億元興建，經數次OT招商說明會，業者均要求大洋展示缸等設施，應由市府先興建完成再招商，市府因此追加2.5億元經費，目前已有2家業者表達投資意願。

劉士州質疑，市府花了8.2億元興建海洋生態館，但卻還沒有確定是哪家業者要經營，萬一最後找不到業者經營，這些硬體設施恐成蚊子館；陳政顯議員也說，應該先確定OT業者後，再明訂定相關設施，以及業者必須回饋的金額等。

陳盛山說，若先確定OT業者，市府再配合興建設施，恐怕會有圖利廠商之嫌，但若議會決議如此，觀旅局會研議相關作法。最後委員會最後做成決議，通過2.5億元追加預算，附帶決議為市府須確定OT業者後，預算始得動支。