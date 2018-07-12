小學生提問民調第一 柯P：模擬考第一名沒用

台北市長柯文哲參加國中、國小高年級學生舉辦的模擬市政會議。（記者蔡亞樺攝）

2018-07-12 16:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午與參加「嗡嗡嗡市政體驗營」的國中、國小高年級學生舉辦模擬市政會議，有小學生提問這次媒體民調第一名的看法，柯文哲笑說，有考聯考就知道了，模擬考第一名沒用，小學生又問想不想幫對手姚文智加油？反遭「識破」，柯反問學生「哪一台電視台記者叫你問的？」小學生也趕緊說「三立」，柯笑說，小小年紀接受記者關說，誇讚該學生「有潛力」，柯強調「但隨著你年紀慢慢增加，你會發現世界上不是所有問題都需要回答。」

柯文哲致詞開玩笑表示，要同學把自己當「鯊魚（指記者）」儘量問，結果立刻就有學生詢問他對於民調第一名的看法，隨後還有學生搭著最近熱門時事話題，問柯為什麼要「放0.25天颱風假」，相當尖銳。

柯文哲表示，如果重來一遍，不要說0.25天，只要說晚上不上班就好，因為4點下班會變成大家同時離開，會超過容量，下次應該說晚上不用上班上課這樣就好了，下班時間就會分散，這樣一次他就學到了，學會每次遇到問題反省、修一下。

柯文哲還說，就跟用電量一樣，在夏天中午用量最高峰，大家冷氣開到最大，電量用最強，所以他也學到一課，柯以跨年晚會為例，放完煙火最怕大家同時回家，所以晚會12點以後安排最強卡司繼續表演，讓大家慢慢散場。