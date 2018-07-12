三中案分案出爐 受命法官曾辦「扁」

台北地院庭長葉力旗抽出承辦股別抽出承辦股別（記者溫于德攝）

2018-07-12 15:56

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署前天偵結三中案，依違反證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法之背信等罪起訴馬英九、為馬處分黨產的中投公司時任董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等三人，並建請法院從重量刑。全案移審台北地院後今以抽籤分案，抽出「理」股法官鄭昱仁負責承審，合議庭審判長則為胡宗淦法官、陪席為高若珊法官，暫未訂出首開期日。

行政庭長黃柄縉隨後解釋，由於鄭昱仁將調動至司法院行政廳辦事，高若珊則因生涯規劃辭職，兩人均於下月29日調動或離職，因此未來承審與陪席均會有異動。

至於「理」股法官鄭昱仁，2009年年僅29歲、時為北院最年輕法官，曾承審前總統陳水辯涉貪污外交經費30萬美金案；胡宗淦方面，則在2011年中籤成為國安密帳案受命法官：高若珊部分，最為人知的是高中時不顧家人反對，自第三類組改念第一類組，後也順利考取律師執照與司法官。

回顧三中案偵辦過程，北檢認定時任國民黨主席的馬英九，惑於權位、密室暗議，私下指示張哲琛、汪海清將黨產賣給余建新等人，導致國民黨受有72億9174萬餘元損失，依法起訴；檢方也在起訴書內批三人深諳法律卻不思合法處理黨產，造成黨與國家重大損失，狠批「即令愚人亦不至為之。」