內閣大改組 藍委批只為選舉考量

內閣改組，國民黨立委批評改組了無新意，僅為了選舉考量。（記者林良昇攝）

2018-07-12 16:01

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今天宣布內閣改組名單，包括新任教育部長葉俊榮、內政部長徐國勇、交通部長吳宏謀、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮等人，國民黨立委下午召開記者會，批評對此次內閣改組失望，認為只為選舉考量，不受全民期待。

立院國民黨團今下午召開記者會評論內閣改組，國民黨團書記長曾銘宗表示，內閣改組名單完全是以選舉為考量，他「失望、很失望、非常失望」，此次內閣改組特色是用人看顏色，看意識形態，在小圈圈裡大搬風，舊瓶裝舊酒 ，看不到亮點。

曾銘宗認為，葉俊榮在內政部長任內作風穩健，但不夠政治，就被請下來去教育部﹔徐國勇擔任政院發言人期間雄於詭辯，把應該做溝通角色的發言人形象打爛﹔蘇建榮在國會的應答和專業上都有待進步，現在最適合次長的位置，卻被揠苗助長﹔此次改組非以專業考量，僅是選舉考量，不受全民期待。

國民黨立委賴士葆說，現在所有部會首長都「菊姐化」了，高雄幫變成內閣主力，總統蔡英文、賴清德都被邊緣化，國民黨會強力監督，讓這些內閣閣員走在正軌上，不要把官位當作鬥爭的武器。

國民黨首席副書記長吳志揚表示，此次內閣搬風可以看出民進黨人才嚴重匱乏，派系的利益放在教育、民生之上，吳也點名，農委會主委林聰賢讓香蕉、鳳梨價格崩盤，卻沒有被換掉，讓農糧署長做代罪羔羊，坐實只要顏色對，就會穩如泰山。