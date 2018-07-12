「撩下去」接教長 葉俊榮要解決台大校長及台灣教育問題

內政部長葉俊榮下週一轉任教育部長，今日他親自召開記者會表示，他昨晚才做出決定要「撩下去」，上任要解決台大校長遴選，和台灣教育諸多問題。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-12 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日宣布內閣改組，內政部長葉俊榮下週一轉任教育部長，他今日下午親自召開記者會表示，他昨晚才做出決定要「撩下去」，上任要解決台大校長遴選和台灣教育諸多問題，尤其台大校長遴選案不應該再讓它糾結，這是不對的，短期內要面對處理。

葉俊榮指出，雖然內政部、教育部兩部會距離非常近，對於這次總統和行政院長希望我來接教育部長，要分享第一個想法是台灣學術與教育重要性，要非常認真面對這課題，因為這是國家社會發展的根本。

葉俊榮說，有專欄作家曾說過最喜歡的國家永遠一直是台灣，當很多國家很努力挖地上資源來賣，但台灣挖不到任何東西來賣，台灣要挖智慧和腦筋，只能仰賴人才，現在看見台灣學術環境及教育，面臨許多衝擊，老年化、少子化、國際競爭、人才流動及產業轉型等課題。

葉俊榮提及，他自己最近感受到台灣的學術、教育系統有一些低迷現象，士氣並不是很高，國內都要正視這問題，要重新正視教育，不應用常態來看預算和人員，必須隨著台灣進展有新想法，這當然需要突破和說服。

針對台大校長至今仍然懸缺一事，葉俊榮強調，關於台大校長遴選案時間很長，引起很多爭議，到現在也沒看到結構性解決，對台灣社會影響很大。

葉俊榮說，他自己當過台大教授，台大校長遴選問題「讓台大更消沉，讓台灣教育更糾結，這是不對的，不應該再用這種方式讓它糾結，沒有辦法解決。」

葉俊榮表示，台大校長遴選這層面影響太大，必須有決心、有勇氣去處理，「直接面對找出一條路」，要能夠面對困難處理，這件事非常重要，至於要如何處理，容待正式上任再做報告。

「是否撩下去，昨天晚上才做出這樣決定！」葉俊榮透露，經過長時間說服，接受蔡總統和賴院長給我的突破，非常清楚要用怎樣態度來處理這兩大問題，感謝長官願意支持我的想法，將給自己更多期許，要結合教育部、學校、社會各界及政府各部門力量，短期內要面對台大校長問題，長期要把台灣教育找回來，讓台灣下一代有未來。