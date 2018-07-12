將接教育部長 葉俊榮：有信心處理台大校長遴選案

即將轉任教育部長的葉俊榮表示，有信心處理台大校長遴選問題。（資料照）

2018-07-12 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕即將接任教育部長的葉俊榮今天下午召開記者會表示，自己也是台大人，對於台大校長遴選案有決心，用寬厚的視野來直接面對。

葉俊榮表示，台大校長遴選案對社會影響非常大，有信心處理好這個案件。另外，他也談到，會結合教育部、學校、社會各界等力量，短期內來處理台大校長遴選一事；長期則要把台灣教育的精神找回來，讓教育的內涵更充實、讓台灣的下一代真正有未來。