花縣議會定期會選後召開 議員批「重甩臺灣民主巴掌」

2018-07-12 15:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會本月召開臨時會，在一讀會上國民黨籍議員葉鯤璟卻提案，要把原訂10月召開的議會定期大會，延後到11月24日地方公職人員「九合一選舉」結束後才召開，還獲得出席過半議員通過！被質疑「忙跑選舉無心問政」？民進黨籍議員莊枝財則痛批，這種提案竟在議會「多數暴力」下蠻幹通過，「重重賞了台灣民主一巴掌」！

花蓮縣議會第18屆第22次臨時會一讀會下午舉行，國民黨籍議員葉鯤璟在臨時動議時，提出議員連署提案，將原訂10月底至11月初召開的第8次定期大會，要求延到年底11月24日大選結束後才召開，現場進行舉手表決獲得過半數通過！

莊枝財：出賣選民、對不起花蓮人

民進黨議員莊枝財痛批，議員每一屆任期4年「就是被選來監督縣府」，按照往例，改選前的第8次定期會應該是在選舉前2個月召開，比如台北市議會的本屆第8次定期會就在今年7到9月召開，讓競選連任的議員有時間去競選。

莊枝財說，如投票完才要開定期會，等於出賣選民、對不起花蓮人，縣府也逃避監督責任，定期會是議員監督縣府最重要的地方，試問「選舉完如果落選」、被新民意淘汰的議員「怎麼審查預算」，如此將造成新舊民意的衝突！

提案議員：大家忙選舉恐無暇出席

對此提案的議員葉鯤璟認為，如果仍照樣10月開會，屆時大家忙於選舉，尤其花蓮南區的縣議員又要兼顧選區、又要跑議會恐怕無暇出席，導致無法發揮監督作用，所以才發起連署，獲得不分藍綠21人支持，超過議員席次2/3，且現場舉手表決也獲得過半數通過。葉認為，議員「不是只有一次定期會可表現」，任內4年都要做好。

針對其他議員質疑「定期會應該往前挪2個月」，葉鯤璟則認為，如果定期會9月就開完，之後再有中央補助款到位怎辦，挪到年底才是正確考量。對此議員莊枝財則是說，即便年底有中央預算要審，也可加開臨時會，怎麼會不能審？