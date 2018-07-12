葉俊榮出任教育部長 校長協會：盼多了解和關注國教

2018-07-12 14:36

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院長賴清德宣布由內政部長葉俊榮轉任教育部長，全國中小學校長協會今天表示，這是台灣教育歷史首例，12年國教是台灣近10年來最重要的教育改革，呼籲新教長多了解和關注國教。

全校協理事長吳錦章表示，全校協呼籲「讓政治歸政治，教育歸教育」，請新教長正面看待兩岸教育交流，多了解與關注國教，12年國教課綱的社會領域爭議多時，拖到8月審查，涉及獨史觀之戰，敏感程度與國文科文言文比例相比，有過之而無不及，期盼歹戲拖棚的政治討論應就此打住，切勿淪為政黨角力的政治討論，否則「恐怕課綱延後2年也無法上路」。

吳錦章指出，《教師法》即將修法，亦希望新教長重視全國十大教育陣營首度大團結的呼籲，將處理不適任老師成為頭號任務。

全國校長協會、台灣少年權益促進聯盟、公民監督國會聯盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟、赤子心過動症協會總會、中華民國學習障礙協會、中華民國各級學校家長協會共10個公民團體，去年5月25日在立法院辦理「讓不適任教師退場，就是救學生」記者會，對於汰除不適任老師平均要花6到10年，教評會「球員兼裁判 」，吳錦章表示，應重提修法，公民團體近期也將聯手拜會教育及文化委員會的13席立委，爭取修法連署，使教評會組成的教師比例由2分之1降到5分之2。

吳錦章表示，4月間前教育部長潘文忠因拔管案請辭，吳茂昆4月19日接任教長，又旋即於5月29日請辭，行政院今天宣布由內政部長葉俊榮轉任教育部長，教育難題很多，衷心祝福新教長帶領全國教育團隊，在追求理想教育的道路上同心協力。