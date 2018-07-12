新交長吳宏謀二度沉潛 豁達與專業是復出關鍵

2018-07-12 15:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕疑因慶富案無辜被拖累的吳宏謀，在台灣港務公司沉潛8個月後，如同外界的期待，即將出任交通部長。為何說「不意外」？因為這段期間，交通部高級文官似乎仍視吳宏謀為部會首長，單從走路禮遇他先行這點，早就預期吳宏謀隨時復出。

吳宏謀畢業於逢甲大學土木工程系，再取得高雄第一科技大學（現為高雄科技大學）環境與安全衛生工程碩士、中山大學海洋環境及工程學系博士學位；曾是逢甲大學棒球隊的當家投手，雖然沒有投身棒壇，卻很關心台灣棒球發展。

成為公務員後，協助謝長廷推動港市合一等重大建設；因獨到的城市景觀規劃專業，深受陳菊重用，將他從工務局長拉拔至秘書長、副市長，是高雄從重工業城市，轉型為國際港灣旅遊城市的重要推手。

雖然2014年因高雄氣爆案主動辭去副市長職務，仍被陳菊聘為市府顧問，儘管飽受外界批評，但從吳宏謀與外界的互動、表現出的臉色，看不出任何沮喪或不滿，全力協助災後重建，4個月後回任副市長，2016年高升行政院公共工程委員會主委，成為蔡政府第一批部會首長。

不料，2017年11月，吳宏謀疑因慶富案被無辜拖累，突然從部會首長「被降調」為台灣港務公司董事長。雖然外界譁然、為吳宏謀抱屈，但面對再度被「冰封」，他依舊豁達，就算在餐會過程，被身旁的高級幕僚打斷談話，卻完全不慍不火，靜靜聽幕僚講完，氣度令人佩服。

為迅速掌握國際航運生態與趨勢，吳宏謀每週一次召開幹部會議，嚴密追蹤各項工作進度，穩住航運及倉儲等核心業務；當然更展現城市景觀規劃專業，要求團隊與縣市政府合作，強化港灣多角化經營，例如引進亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團投資開發台南安平港遊艇碼頭，就是重大成果。

再以高雄新火車站的規劃設計為例，這是最能體現吳宏謀對城市景觀獨到見解的建設，當時交通部計畫開闢中博地下道，吳宏謀全力反對，要求改採平面圓環模式，將中山路與博愛路設計為穿透式的人行與單車道，塑造城市新美學。

因此，可以預見吳宏謀接任交通部長後，要強力推動的「城市觀光」政策，將呈現令人驚豔的嶄新風貌！