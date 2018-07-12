訪中被問是否受習近平邀請？ 連戰點頭

國民黨前主席連戰今率團啟程前往北京訪問。（記者劉信德攝）

2018-07-12 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席連戰今天上午率團啟程訪問中國，預定將與中國國家主席習近平、全國政協主席汪洋等人會晤。媒體報導，有記者詢問連戰，此行是否受到習近平邀請去聊一聊，他「點頭回答『是』」，並稱「我回來再跟大家報告」。

綜合媒體報導，連戰早上在妻子連方瑀、兒子連勝文，以及國民黨前副主席林豐正等人陪同下，搭機前往北京，有記者提問「是不是習主席特別邀請您到大陸去...」，連戰「點頭回答『是』」，至於此次雙方的談話內容，他僅稱「回來再向大家報告」。

報導指出，連勝文表示，這次是受到中國邀請，參與交流活動，希望能替處於「高度不確定、緊張狀態」的兩岸關係，得到正面、好的迴響，並稱其關心的是美中貿易戰，是否會波及到台灣，畢竟台商在對岸投資許多，假使貿易戰持續加重，我方身為全球貿易體重要一員，勢必會受影響，一些事情若藉由兩岸合作，或許能替台灣企業、經濟避掉部分傷害。

報導提到，連戰預計今天晚間將與國台辦主任劉結一餐敘，明天上午與習近平會面，接著下午應在釣魚台國賓館，出席由兩岸和平發展基金會、海峽兩岸關係研究中心舉辦的座談會，並發表談話，晚間則與汪洋餐敘，14日前往瀋陽、15日憑弔外祖父母，預計20日晚間返台。

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