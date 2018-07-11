連戰明登陸 連辦：盼延續重振2005年和平之旅5項願景精神

2018-07-11 17:50

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰明天上午率團啟程到中國訪問，預定將與中共中央總書記習近平、全國政協主席汪洋等對岸高層人士會對話，連戰辦公室今天發出新聞稿指出，當前兩岸關係陷入不確定、不穩定甚至緊張狀態，連戰期盼自己在2005年「和平之旅」所達成的5項願景精神，透過此行可以獲得延續及重振，以維護兩岸和平、共同發展，保障台灣民眾的安全、尊嚴與福祉。

連辦說，當年「和平之旅」曾經達成國、共兩黨正式和解，發布兩岸和平發展5項願景，提供給台灣民眾在兩岸對立衝突之外，選擇和解合作的機會，化解了當時一觸即發的台海危險局勢，其後開創了前所未有的兩岸關係和平發展局面。

連戰明天飛抵北京，晚間先與國台辦主任劉結一餐敘，13日上午10點會見習近平；下午在釣魚台國賓館參加由兩岸和平發展基金會與海峽兩岸關係研究中心合辦，兩岸各界人士百餘人參加的座談會，並發表講話；晚間與汪洋餐敘。14日中午與北京書記餐敘，當天搭飛機前往瀋陽；15日憑弔外祖父母，16日、17日在吉林參訪，18日轉往杭州，19日上、下午分別參加連橫紀念館成立10週年系列活動、台灣通史研討會，20日安排參觀活動，晚間從杭州搭機返台。

連戰一行全團共50多人，包括前國民黨副主席林豐正、蔣孝嚴，新黨主席郁慕明，無盟主席林炳坤，國民黨立委江啟臣、前教育部長吳清基、新北市議長蔣根煌及體育界、學術界、青年代表、企業家、基層農漁會負責人。