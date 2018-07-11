請益「奇異果行銷」 黃偉哲：打造國際牌水果

2018-07-11 17:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕紐西蘭Zespri奇異果公司曾創下年銷25億顆的驚人佳績，其公司前任全球行銷總裁陳郁然目前正任職於台灣國際農業開發股份有限公司（台農發）董事長。為幫台南市的農產品找出路，立委黃偉哲今日登門拜訪，並承諾將建立生產、行銷體系「還利於農」，進而吸引青年返鄉投入農業。

黃偉哲表示，農地小與零散一直是台灣農業較難和國外大型專業農或農企競爭的原因，更間接造成農家收入低與農產品供給國際市場不穩定等問題，雖然農民都具有國際一流的栽培技術和管理技巧，但僅停留在單兵作戰的程度，因此打造「穩定農產品輸出的量與質」、「國家農產品品牌」就是一件非常重要的事，畢竟穩定的外銷才能讓每個農民都可以賺到錢。

不過，想達成目標得克服眾多障礙，陳郁然便以一顆發霉的鳳梨為例；他指出，哥斯大黎加的鳳梨可以經過數星期的航程賣到日本，但台灣的鳳梨連3天航程內的國家都有發霉問題，因此建立生產、處理與銷售SOP，以及國際現代化處理廠非常重要，更不能因把農產品賣到中國就滿足，而是要以日本或是歐洲市場為主要競爭場域。

黃偉哲也說，不同的外銷市場永遠都有不同的困難，因此之後也會結合各方專家的經驗與力量，整合南市初級農產品設備空間，建置生產農戶整合行銷專區並調整產銷供應鏈，改善集貨廠設備，打造國際冷鏈物流平台維持產品品質，進而拓大外銷市場並減少農產品耗損，此外，也將藉由聯合執政的優勢，尋求南高屏農產品整合行銷的合作模式，擴大台南農產品出口的產值，思考一切可能的做法，讓台南農產品賣得更好。