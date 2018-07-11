勞工颱風假入法 立委盼儘速朝野協商

目前宣布停班停課效力僅適用公務機關及學校，上會期朝野立委都有提案將勞工颱風假入法，草案也已完成初審。圖為新北市宣布11日放颱風假，仍有不少新北市民冒雨騎車到正常上班上課的台北市工作。（記者劉信德攝）

2018-07-11 17:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕瑪莉亞颱風過境，再度吹出颱風假政治風暴。國民黨立委蔣萬安說，目前宣布停班停課效力僅適用公務機關及學校，上會期朝野立委都有提案將勞工颱風假入法，草案也已完成初審，在新會期，盼能儘快進入朝野協商，完成修法。

勞工放颱風假相關規定，目前僅有勞動部的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」行政命令，而地方政府宣布停班停課與否，法令效力僅及於公家機關、學校。為此，立法院社會福利及衛生環境委員會朝野的立委提出修法，並已完成初審。

上會期社福衛環委員會召委蔣萬安說，每次討論颱風是否停班停課，都僅適用於公家機關及學校，但對於廣大的勞工僅有勞動部的「給付要點」，且其中的文字也都是採「宜、不宜」等勸導性文字，既非法律、更無強制力。

蔣萬安指出，據中央氣象局統計，近4年來平均每年有2.25個颱風襲台，又根據行政院人事行政總處統計，因此停班停課的天數，每年只有2.4天，但根據消防署統計，近4年來全台因颱風受傷、死亡、失蹤總人數，高達2121人。

蔣萬安說，為了讓天災假規定不要有不同調的問題，朝野各黨有8名委員都支持並且提案，也已經在上個會期初審通過，代表這是跨黨派的共識，勞動部不應繼續找各種藉口阻擋修法，他會要求在新會期儘速召開朝野協商。