藍議員質疑4年舉債531.5億 林佳龍：不能像前市長一直賣地

2018-07-11 16:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度第一次追加減預算案今日完成一讀。國民黨議員質疑市長林佳龍4年來舉債531.5億元，未來舉債空間減少，如何推動建設？林佳龍說，前市長13年初估售出1000多億元土地，台中市土地很珍貴，他認為應儘量爭取中央補助，並編列配合款，不能一直賣地。

台中市市議會今天起召開臨時會，審查今年度第一次追加減預算案，這次歲出淨追加94億7000餘元，歲入追加63億5000餘元，歲入歲出短差31億餘元全數以賒借收入彌平。

財政局長林顯傾說，歲出預算中，前瞻計畫預算就達44億元，除了中央補助款，市府也編列配合款12億多元；另外，明年重大建設預算有15億元調整至這次追加預算中，其餘包括非前瞻基礎建設的中央補助計畫、市府施政計畫及明年度軍公務員工待遇調整3％所需人事費等。

國民黨議員楊正中指出，縣市合併後，歷任市長合計舉債1093億元，林佳龍就借了531.5億元，佔一半以上，舉債空間只剩396億元，再扣掉這次31億元，舉債空間越來越少，未來如何推動建設？

林佳龍說，前市長13年任期初估售出1000多億元土地，而他盡量不以出售市有土地來籌措市政財源，而希望儘量爭取中央補助，並編列配合款，以前瞻計畫來說，中央補助2/3經費，「市府出一塊錢就等於賺兩塊」；縣市合併就像是夫妻結婚、成家立業，台中市現在也處於「囝仔轉大人」的大建設階段，這時候不給台中市營養，何時才能蛻變長大？

另外，國民黨議員李中、劉士州、張瀞分、顏莉敏、陳政顯說，市府送出的墊付案有25餘億元不是中央全額補助，依照市議會2011年的決議，「上級全額補助款」才能在休會期間送議會，交由議長決行，市府卻「偷渡」，剝奪議員審議權。

民進黨議員江肇國、何敏誠、曾朝榮則認為，依據各機關單位預算執行要點規定，上級機關核定的補助款本來就可以引用墊付程序，市府沒有違法，而議會上述從來沒執行過，前市府做法也跟現在一樣，既然市議會決議與法律要點相抵觸，應依照位階較高的法律要點。

最後由議長林士昌裁示，非中央全額補助的墊付案，市府應先暫緩執行，本會期納入實質審查，審查通過始得動支。