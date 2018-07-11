離前告別？ 葉俊榮罕見發表感性談話...

內政部長葉俊榮（左二）於中央災害應變中心解散後，下台一一和與會人員握手，並罕見發表感性談話...（資料照）

2018-07-11 15:33

〔記者陳薏云／新北報導〕中颱瑪莉亞遠離台灣，中央災害應變中心稍早於下午2時許解散，內政部長葉俊榮也罕見地發表15分鐘談話，感謝各部會從2016年來的合作，與會的人員私下表示：「好像在告別一樣。」

瑪莉亞颱風至今造成8人輕傷；59485戶停電，但也因為瑪莉亞颱風，石門水庫也有大量水源匯入，解決今年一直擔憂的水庫乾涸現象。

中央災害應變中心今下午舉辦第7次工作會報，目前全台災情台北市8人輕傷，多為遭路樹枝斷裂砸傷、遭路樹絆倒擦傷或是騎車摔車，皆就醫無礙已出院。截至今晨7時止，全國各地累積災情計630筆，多為路樹倒塌、停電、掉落物處理、路面積水、排水溝泥沙淤積等一般災情。令全台累累績疏散撤離3438人；最高收容1054人；基地台受損490座。

葉俊榮進行裁示時宣布，瑪莉亞中央災害應變中心解散，調整回歸各部會平時應變的機制，並本於權責辦理重建復原工作。葉俊榮也罕見發表15分鐘談話，表示自2016年開始面對颱風，中央災害應變中心的大家都非常努力，也無數次改進中央災害應變中心運作，盡力把傷亡人數控制得非常低。

葉俊榮同時也提出檢討，認為颱風假的制度應該要更清楚，以及中央災害應變中心內部的座位排列，在空間的布局上有更好的可能性，「未來若有機會，也可以進行改善。」

葉俊榮接著細數自己擔任內政部長以來面對的颱風，稱 「每次看到在運作過程當中，每個階段都銜接得當，也一起經歷過中秋節大家都不能回家。」台下各部會聽到此處也不禁發笑。

葉俊榮於發表完談話後，站起並一一向現場部會人員握手，並表示「大家辛苦了。」與會的人員私下都透露「部長很少講這麼多話，好像在告別一樣。」

相關影音

內政部長葉俊榮（左二）於中央災害應變中心解散後，下台一一和與會人員握手。（記者陳薏云攝）