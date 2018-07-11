決策颱風假柯P被讚 姚文智：不應陷「誰神不神」討論

2018-07-11 14:54

〔記者周彥妤／台北報導〕雙北生活共同圈，但今天颱風假各唱各調，引發討論，今天北市照常上班上課，天氣也漸漸恢復正常，市長柯文哲被網友讚「柯神」。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，究竟是否放颱風假，不應陷入「誰神不神」的討論，颱風假的決策基礎，固然在「氣象專業」，但最終還是牽連「政治協調」，最終下的決定也是「政治判斷」，因此當然還是應避免不同步。

姚文智今天下午出席「新文化研習營」，以「國家首都的蛻變與重生」為題與青年演講，會前受訪、演講期間談到今天雙北颱風假不一致，姚表示，大家應該謝天謝地，颱風未對台灣造成災情，這是天佑台灣，但若大家都執意陷於「颱風假放得精準與否」，亦即「誰神或不神」的討論，形同忽視颱風假帶給社會的意義。

姚文智指出，雙北是共同生活圈，決策互相牽連，若放假不一致，就會造成市民各種不便，例如家長接送小孩問題，這些超出氣象局的專業範圍以外，也就是說，在氣象專業考量外，仍牽連政治協調。

姚文智表示，台灣是多災環境社會，每次颱風到來，都是社會思考如何防災，好好紮根防災教育的時機，因此「縣市合作是否能貫徹」、「防災教育準備」與「是否帶給人民便利跟幸福」，也是決策颱風假所應納入考量之處。