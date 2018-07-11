前處長張戴佑辭世 AIT致哀「永遠懷念他」

2018-07-11 14:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前處長張戴佑（Darryl N. Johnson）6月24日辭世，AIT今天發布新聞稿致哀，表達哀悼與懷念。AIT表示，張戴佑大使擔任公職多年，成就斐然，將永遠懷念他。

AIT今天發布新聞稿表示，張戴佑大使於2018年6月24日在華盛頓州西雅圖市辭世。張戴佑在1996年到1999年間擔任AIT處長，時值美台關係的重要時刻，而他的成就卓越。

離台之後，張戴佑轉任美國駐泰國大使，爾後並曾擔任美國駐菲律賓大使，並於蘇聯解體後，擔任美國駐立陶宛的首任大使。

AIT說，張戴佑優異的外語能力讓他有機會於外派期間深入接觸駐在地的民眾，也因此有機會深刻了解並且傾力處理一般民眾真正關心的議題。

AIT細數張戴佑的一生，肯定其備受同仁景仰愛戴；張戴佑取得華盛頓大學英國文學學士學位，並在明尼蘇達大學和普林斯頓大學深造後，響應甘迺迪總統的號召加入和平工作團服務。不久後就進入國務院，第一次的外派地點為印度的孟買。之後他也曾派駐香港、莫斯科、北京與華沙，並曾擔任國務院主管東亞暨太平洋事務的副助理國務卿。

AIT表示，張戴佑一生對外界事物好奇與求知若渴，積極任事解決問題的態度不曾稍減。在美國前總統尼克森打開中國大門時，也有機會在美中關係上扮演重要角色。並且，張戴佑在蘇聯勢力解體前十年從事冷戰外交，也見證了1989年天安門事件與柏林圍牆倒塌。

AIT對於張戴佑的辭世誌哀，並向家屬表示哀悼，「我們永遠懷念他」。