北北基颱風假喬不攏 郝龍斌：過去我當市長的時候...

瑪莉亞颱風來襲，造成北北基颱風假問題「喬不攏」，台北、新北依據風力預報分別宣布各自的上班課。（記者羅沛德攝）

2018-07-11 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕瑪莉亞颱風來襲，造成北北基颱風假問題「喬不攏」，最後新北市首先宣布停班課，台北市、基隆市稍晚則宣布正常上班上課，引發各界議論，前台北市長郝龍斌批評，柯市府錯亂的決策，造成民眾很大的困擾。

針對這次北北基颱風假爭議，國民黨前台北市長郝龍斌在臉書發文指出，通常颱風假怎麼放的準則有2個，一個是依天氣預報避險，不讓民眾在可能的風雨中，遭遇到危險，另一個是看當下的災害，過去曾有過暴雨突襲，部分地區有災情傳出，地方政府必須考慮放假，讓民眾返家處理。

過去北北基共同宣布停班課，郝龍斌稱是其過去在市長任內所建立的機制，他認為北北基的生活圈高度互動，不論是「新北放、台北不放」或「小孩子放、大人不放」，都會給民眾帶來很大的困擾，所以北北基才會有這樣的決定，而新北市自行宣布停班課，郝龍斌則說，雖然原則上希望共同決定，但若區域內有特殊的狀況，還是由各自地方政府來決定，他認為昨晚的新北市大概就是這個狀況。

郝龍斌接著將矛頭指向柯市府，他批這次的颱風假，還有2個地方需做檢討，一是為何昨下午4點放假，造成台北市道路及捷運塞爆，他表示地方政府通常都盡量希望避免只放半天，何況是只放1.5個小時，郝龍斌痛批，這對晚班、輪班的勞工是一個很大的困擾，「至今還沒有人弄得清楚這樣的決策邏輯。」

另一點，則是為什麼昨晚9點新北宣布後，台北還要等到10點才宣布？郝龍斌說1小時內的氣象預報，通常並不會有大幅的變化，當雙北不同步時，更應該早一點宣布，讓民眾可以應變和安排。

郝龍斌直言：「柯市府如果為了營造許多「決策幕後」的故事性，而故意延後1個小時宣布，就真的大可不必了。」