柯P成「柯神」？ 學者：他敢冒險、選擇困難道路

范世平說，柯文哲有他的政治算計，因為要塑造一個「不隨風起舞」形象，柯與一般鄉愿的政治人物不同，敢做別人不敢做的決定。（記者廖振輝攝）

2018-07-11 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕瑪莉亞颱風過境北台灣，台北市今天天氣雖然有風雨，但不至於影響上班、課出勤，台北市長柯文哲在昨天宣布「北市今天上班上課」的決策，因此被網友捧為「柯神」，對此，台師大政治所教授范世平分析，柯文哲選擇的是條困難的道路。

范世平在臉書上表示，昨晚北市10時宣布不放颱風假，讓很多人扼腕，但今天台北市小風小雨；他認為，從決策角度來說，放假的決定比較容易，反正要錯大家一起錯，不放假的決定比較難，如果今天是強風驟雨，柯文哲就完了，「因此，柯文哲與林右昌選擇的是一條困難的道路，是難決定的道路」。

范世平表示，對於這樣的決策，柯文哲是否會被封為「柯神」？他不知道，但他知道這對柯的市長選舉大有幫助，雖然他是新北市民，但不覺得他活在天堂，因為這是討好民眾的決定，「即便新北市某些地區達到放颱風假的標準，但也沒有必要全市都放，其他放假的縣市民眾，今天真的會因為撈到一個沒颱風的颱風假就覺得『小確幸』嗎？」

范世平說，柯文哲當然有他的政治算計，因為要塑造一個「不隨風起舞」形象，柯與一般鄉愿的政治人物不同，敢做別人不敢做的決定，並靠數字與科學做事、敢於賭一把，敢為自己的決定負責，但也要冒極大的政治風險，「但他敢冒，別人不敢」。

范世平說，很多台灣人已經厭惡傳統一味討好選民的政治人物，雖然柯文哲也做了很多，但他很會掩飾，大家反而希望政治人物要有些魄力，敢做決定，不做濫好人，不要想討好所有人，川普或許就是這種類型吧。