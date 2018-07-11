颱風假不同調 北市勞動局長：企業人力調度做放假依據

賴香伶表示，颱風放假是依據風災等級，認為如果政府認為企業管理、人力調度可做為放假考量，那就應納入「天然災害停止上班及上課作業辦法」內。（記者鍾泓良攝）

2018-07-11 12:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕北北基今天颱風天不同調，台北市、基隆上班上課，新北市停班停課，造成許多公司行號出現複雜的人員調動。台北市勞動局今天召開記者會，當被問到是否應該繼續回到北北基共識，勞動局長賴香伶表示，颱風放假是依據風災等級，如果政府認為企業管理、人力調度可做為放假考量，那就應納入「天然災害停止上班及上課作業辦法」內。

居住在台北、於台北經營早餐店的林太太表示，因為工作地點在台北，所以須上班，但是公司食品廠在新北，所以根本沒辦法正常供貨，最後公司決定把開門時間從上午五時卅分延到九時，但還是可能辦法供餐，等於站在那邊給客人罵。

媒體也指出，有企業的總部位於台北，但廠房在新北，因此要求台北總部的人去支援新北廠房。

賴香伶說，颱風放假是依據風災等級，然而北北基共同生活圈確實是事實，也聽到很多職員跟家人的抱怨，她站在勞動局立場，認為天然災害要放災防假評估是否納入企業經營層面。

賴香伶表示，「勞基法」上沒有「颱風假」，而是災防預警性命令，是否可放颱風假是依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，只要「居住地」或「上班地」或「上班途中必須經過的縣市」其一宣布停班，雇主就不得強制要求勞工上班，事後也不得要求補班；如果當天沒有出勤，雇主就沒有補發工資的義務。

但賴香伶強調，企業要求員工上班，員工以颱風假為由不出勤，企業不能強制要求員工排特休、換補休、不得以營業損失或全勤多扣薪水。她說，如果有勞工遇到狀況就可申訴，也會特別後續勞檢注意。

賴香伶補充， 如果雇主要求要到，經過雙方協商同意，勞動局認為應該除了一般工資外，宜再用加班費多給；反倒是交通津貼上，勞動局基於安全防護上，要求須企業給付。