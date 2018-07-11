苗栗放颱風假 徐耀昌還批柯P：標新立異

徐耀昌認為，颱風假與否，應綜觀大環境、順應民意，以求大家平安度過，並認為台北市長柯文哲的作法是「標新立異」。（記者彭健禮攝）

2018-07-11 11:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕瑪莉亞颱風襲台，讓北北基3縣市自2012年以來的共識決颱風假首次破局。苗栗縣今天停班停課，縣長長徐耀昌一早到公館鄉紅棗園視察，對於颱風假的放假與否，表示，應綜觀大環境、順應民意，以求大家平安度過，並認為台北市長柯文哲的作法是「標新立異」。

徐耀昌說，苗栗縣是依據中央氣象局的提供颱風相關資訊判讀，縣內的風力及山區雨勢達到放颱風假的標準，所以苗栗縣昨晚宣布今天停班停課。

雖然今天苗栗縣上午的天候，僅有偶陣風及間歇性雨勢，但徐耀昌認為是正確的決定。他表示，災後復救需要時間，因颱風快速遠離，也讓民眾有時間整理家園，儘快回到正常面。

徐耀昌說，颱風假的放假與否，原則上以中央氣象局提供的資料判讀，但也應綜觀大環境，尤其現今著重區域治理，桃竹竹苗、北北基等區域，是共同生活圈，也需互相配合，而非單以強風豪雨，做為依據，以免造成民眾的困擾。

像此次北北基放颱風假不同調，徐耀昌認為，台北市長柯文哲「標新立異」，結果被罵翻，所以執政當局綜觀大環境、順應民意，讓大家平安度過颱風，才是最重要的。