颱風假不同調 林右昌講決策過程 新北反嗆：政治廢話

對於基隆市長林右昌在臉書po文，還原決策經過，內容遭新北市政府發言人張其強批評，林右昌說的是毫無意義、毫無營養的「政治廢話」。（資料照）

2018-07-11 11:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕北北基因颱風假不同調，引發爭議，基隆市長林右昌在臉書po文，還原決策經過，內容卻遭新北市政府狠狠「打臉」，新北市政府發言人張其強批評，林右昌說的是毫無意義、毫無營養的「政治廢話」，質疑林心中只有選舉。雙方隔空開砲，火藥味濃。

張其強澄清，從來沒有誰要基隆市「跟著做決定」。根據昨晚7點中央氣象局的風力預估，包括新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣和連江縣等，11日0-6時平均風力都超過7級，最大陣風超過10級，符合停班、停課標準，基隆市沒有達標，同樣也是根據氣象局資料，這是林右昌的「原則跟規範」，沒有誰特別厲害，大家都是根據氣象局資料和相關規定，更沒有「授權區長因地制宜」，請不要說謊。

對於林右昌指「8點多，新北市突然傳來訊息…」，張其強表示，「沒有突然，是根據前述」，即晚間7點氣象局提供的最新資料，新北依程序轉知台北和基隆，並根據專家判斷，颱風行徑路線和威力，不會在2個小時內有突然改變，因此決定9點前發布，以符合當初北北基「最晚不超過晚上10點前發布」的共識，而基隆市既然早知道未達標準，為何硬要拖到晚上10點前才宣布？

張其強說，每一位縣市長都是心繫民眾，希望任何天災永遠不要來，所有縣市長在考慮要不要停班停課時，都是依照共同標準及規定，「沒有誰是不煎熬的」。

張其強重話批評，對於林右昌毫無意義、甚至毫無營養的政治廢話，不須浪費時間，或許就像佛學小故事中，佛印禪師所謂「心中有佛，眾生皆佛」，「但就有人是心中只有牛糞，自己已經失格了，處處算計政治，卻還把自己想的，硬往別人身上塞」，他呼籲林右昌，「別再想選舉了」。