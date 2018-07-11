竹市議長謝文進宣佈參選市長 要組「新竹大聯盟」

2018-07-11 11:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議長謝文進今天不畏瑪莉亞颱風影響，風雨無阻，宣佈參選新竹市長，謝文進一開口就說，「讓大家久等了」，他宣佈將組「新竹大聯盟」，以中道力量、超越藍綠為訴求，強調承擔與責任，要解決市政的各項問題。

謝文進的參選市長記者會，包括市議會新民意聯盟9席市議員及國民黨多位市議員也都出席，另民進黨籍市議員鄭正宗也出席站台，前新竹市長林政則也以神秘嘉賓出席，贈送圖文字畫給謝文進，此外，社團及多位里長也都出席，參選記者會盛大。

謝文進在林政則陪同下進入會場，他說，20多年前，踏入民意代表的工作，他熟悉新竹這座城市的發展歷程、市政運作以及民意脈動，20多年累積的問政經驗，也和歷任市長一起規劃推動市政建設，參與黨團協商、府會溝通、專案會議、市政會勘以及服務案件的歷練與經驗，讓他對市政願景，有更務實的計畫和更完整的想法。

不過，這3年來，看到市政的主軸變成表面工作、個人宣傳、嘉年華會，這些市政發展的危機，令人憂心不已。經過審慎思考，以最謙卑的心情，鄭重地向市民鄉親宣布，決定參選新竹市長。

謝文進說，新竹市是台灣的科技首都，有傲人的經濟表現，卻有許多城市發展的危機，像是治理危機、信任危機和建設危機。

謝文進說，治理危機就是市府年度活動預算連年暴增，過度的包裝和個人的形象宣傳，忽略了勞工的低薪過勞問題、銀髮族的長青學苑與休閒規劃、原住民及青年的就業協助、弱勢家庭和受難兒童的救助、原住民部落的基礎建設。

接著是信任危機，因為市府缺乏前瞻的城市治理能力，忽略都市計畫，讓區域發展出現問題；市府也輕忽人口增加帶來的就學需求與交通問題，造成家長的恐慌不安，4年前承諾要打通的交通環狀斷點，也一一跳票。因為沒有解決問題能力的市政府，讓市民產生了信任危機。

此外就是建設危機，謝文進說，翻開過去的紀錄，歷任市長的具體施政成績，其實都超越現任市長，只是現在的市政府，頻繁舉辦記者會、遊行活動、嘉年華會，這些過度包裝的做法，誤導市民以為那些就是政績。

謝文進說，「裝飾政績、活動至上」的「飾」政時代，該是結束的時候了。新竹市的建設危機，別人看不見，他絕對不能視而不見。

謝文進說，他決定挺身而出，向大家宣示」政治歸零、建設新竹、百業興旺、市民平安」，是他對市民的承諾。

謝文進也提到民進黨中央執政的失敗，讓很多人失去信心，而政黨之間的衝突，引發世代的對立與社會的仇恨，才會累積不安的情緒。而新竹市府已成為一個政黨的選戰指揮中心，市民內心的失望，可想而知。

謝文進說，參選新竹市長是承擔責任，不是要搶位置、搶權力、搶資源，更不是為了個人的前途，他是來解決問題的，他也宣佈組「新竹幸福大聯盟」，要以中到力量、超越藍綠為主軸，接下來他會針對市政，提出最好的解決方案，因為參選市長是面對困難，承擔責任。

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