新北遭質疑放選舉假 李四川 ：我和市長都沒有在選舉

新北市副市長李四川（後排中）今天坐鎮新北市災害應變中心，聽取災防簡報。（記者賴筱桐攝）

2018-07-11 11:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應瑪莉亞颱風來襲，新北市府宣布今天（11日）停班、停課，但北市、基隆卻要上班上課，造成大台北地區民眾極大不便。外界解讀，新北市是在放「選舉假」。對此，新北市副市長李四川表示，「市長和我都沒有在選舉」，人民的生命財務安全才是最重要的。

新北市長朱立倫目前人在新加坡，預計今晚6點搭機抵台。朱立倫昨晚7點透過視訊參加災防會議，當時已提醒說，天氣風險公司預估北海岸淡水、石門沿岸地區在今天上午的風勢達到停班、停課標準，要求相關單位納入考量。

李四川今天主持瑪莉亞颱風新北市災害應變中心工作會報，媒體詢問，放颱風假的決策是否和朱立倫討論過？

李四川表示，幕僚單位與天氣風險公司評估後做成決定，再跟北市、基隆協調，做出最終決定後，有向市長報告。

外界指新北市放颱風假就像放選舉假。對此，李四川回應，「包括市長和我都沒有在選舉」，他強調，人民的生命財務安全是最重要的，雖然颱風風雨沒有達到預期，「但今天如果颱風轉走，不進來、不下雨，說實在也是好事一件」，防颱最主要目的是確保市民安全，雖然24小時的氣象預報資料有誤差，他自嘲說：「只有神大概可以預測的比較準吧！」

對於基隆市長林右昌指，因為新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以做出全新北市都放假的決定。李四川對此說明，今天到現在做出這樣子的決定（指停班、停課），「也有人罵我們啊！」他說，放颱風假本來就是這樣子，也有贊成、也有罵，一定都會有不同的聲音，沒有所謂怕挨罵才做出停班、停課決定。