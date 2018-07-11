強國官媒辯沒「軟禁」劉霞 教授狂酸「中國好人權」

中國諾貝爾獎得主劉曉波遺孀劉霞，被官方「軟禁」多時後，近日終於重獲自由，得以離開中國。（美聯社）

2018-07-11 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國諾貝爾獎得主劉曉波遺孀劉霞，被官方「軟禁」多時後，近日終於重獲自由，離開中國、飛抵柏林，並受德國政府嚴加保護。中國官媒《環球網》指出，不能用「軟禁」來形容劉霞的處境，因她可以自由見親友、購物聚餐、打電話與打羽毛球等，官方也沒說她不准出國，並批西方力量逼她做「人權鬥士」。對此，政大教授陳芳明在臉書上以「中國好人權」為題，發表他對此文章的看法。

陳芳明表示，針對北京官媒《環球網》的說法，他忍不住調侃，「中國真的是個人權國家」、「劉霞獲得這樣的人權待遇，真的讓中國人民感到驕傲」。

陳芳明質疑，「原來全國人民不能用『軟禁』來形容」，並指四處都有監聽、臉部辨識與秘密警察，接著酸言只要不公開討論「普世價值」，所有人過的幸福快樂的生活，「這怎麼可以說是『軟禁』」。

據了解，有外媒刊文提到，劉霞獲釋的關鍵與時機，除了即將到來的劉曉波逝世週年紀念，可能也與人在德國訪問的中國總理李克強有關，李似為了美中貿易戰感到苦惱，「彷彿把劉霞作為一件禮物送給德國」，向歐洲國家示好，盼能聯手對抗美國總統川普。