北北基放假不同調挨批 新北：以人民生命安全為考量

2018-07-11 10:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕瑪莉亞颱風來襲，新北市今天停班、停課，但台北市、基隆市卻要上班、上課，北北基首次放颱風假不同調，引發民怨。新北市副市長李四川今天表示，依據中央氣象局資料，新北市今天清晨平均風和陣風已達停班、停課標準，市府「以人民生命安全為第一考慮」，決定放颱風假，並強調這次是個案，往後北北基仍會協調。

李四川今天出席「瑪莉亞颱風新北市災害應變中心第4次工作會報」時受訪指出，新北市昨天晚間8點依據中央氣象局資料，平均風達7級，陣風9至10級，符合停班、停課標準，但北市、基隆沒有達標，三方協調過程中，新北希望北市、基隆一起停班課，但北基表示要等到晚間10點，再看有無變化。

李四川說，昨晚9點天氣風險管理公司和氣象局聯繫，確認氣象報告與前一次預測的一致，沒有改變，因為新北市幅員遼闊，加上山區有撤離的民眾，市府認為及早宣布，方便市民及早準備和因應。

對於造成民眾不便，李四川坦言，北北基是同一生活圈，工作人口互為流動，確實有些不便，但如果按照中央氣象局的標準，達標卻不停班、停課，萬一發生安全疑慮，「新北市負擔不起」，他強調，「防颱目的就是以人民生命安全為第一考慮」，北市和基隆也是依同樣的依據判斷，新北予以尊重。

李四川強調，此次是個案，往後北北基放颱風假仍會協調。