評析內閣改組 扁質疑蔡政府走出「賴院長林內閣」了嗎？

2018-07-11 10:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕內閣新一波改組引起各界關切，代表阿扁意志的新勇哥物語今質疑，蔡政府走出「賴院長林內閣」了嗎？

勇弟說，賴院長去年9月上任時並沒有真正內閣改組，被外界形容為「賴院長林內閣」、「林規賴隨」﹔如今10個月過去，賴院長進行任內較大幅度內閣改組，蔡政府走出「賴院長林內閣」了嗎？

勇哥認為賴院長絕對是好閣揆，也一定有心要把政務推動好，更有雄心大志要為總統施政滿意度加分﹔如果說賴院長都沒有閣員人事任命權，倒也不盡事實，重點在閣員是誰找的，過程有無受到派系影響左右？任命後又是向誰負責？有沒有常跑總統府聽命指示？

勇弟以國際政治為例，不管是誰執政，只要大選失利，或是民調低迷，一般都會以改組內閣來回應民意要求﹔蔡政府考慮過多，甚至優柔寡斷，措失內閣改組的最佳時機，目前這波幅度不小的局部改組主要在順應潮流，並著眼年底大選如何起死回生，少輸為贏，他問勇哥有沒有看出這波新閣員的新亮點？

勇哥表示，如果要說真話，教育部長由資深女性立委 出任，這就是突破窠臼的亮點﹔可惜上禮拜五告知人事任命，這禮拜一竟然可以生變！？理由說過去都是大學校長出任，但連續2位大學校長出身的教長都因「拔管」而陣亡，顯然是抵抗不了來自各方面壓力。

勇哥直言，由身經百戰的政治人物出任再戰「拔管」的艱困工作，難道不是現階段最好選擇嗎？至於擔心拔管成為立委補選爭議話題，完全是無稽之談﹔如果堅信「拔管」沒問題，透過立委補選說清楚，也是難得機會。掌管教育部總比立委補選輸贏重要多了！

勇弟再問，司法改革是蔡總統就職時獲得掌聲最多的部分，司改國是會議讓人民失望，如果下台部長還要去總統府擔任副秘書長，與總統一起出現在下鄉行程，不免憂心會不會變成改組「亮點」的「黑點」！？

勇哥指出，愛深責切，良藥苦口，願以阿扁2004年選舉競選歌《相信台灣》，跟「蔡政府賴內閣」互相勉勵！