新北與北基不同調 林右昌：朱立倫在國外怕被責難

林右昌說明昨晚決策過程，強調正常上班課是尊重專業考量。（資料照）

2018-07-11 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對瑪麗亞颱風襲台是否停班停課一事，北北基生活圈昨日出現分歧，新北獨自宣布停班課，台北、基隆正常上班課，引發民眾熱議。基隆市長林右昌今日出面說明決策過程，指出新北市昨晚逕自宣布停班停課，讓他們感到相當錯愕，林右昌強調，身為政治人物和地方首長，還是決定相信專業判斷。

林右昌說，昨晚7點左右，台北、基隆傾向正常上班課，新北為「原則上班課」，讓各區長決定是否放假，三方對此達成共識，但新北市不久後突然通知將全面停止上班課，且希望台北、基隆無論是否跟進，都能在9點一同宣布，林右昌表示，新北市的舉動讓他們感到相當錯愕。

林右昌提到，他在這段期間和柯文哲通過多次電話，決定在晚間10點氣象局最後一報後再做決定，後來因風力標準不僅沒有達標，甚至還有一小段差距，才決定正常上班課。

林右昌質疑，是否因新北市長朱立倫人在國外，怕受到責難才決定全市停班課，也有幕僚和他說，以政治考量來看，年底選舉將至，放假至少能讓民眾開心，或者是新北、基隆一同放假，讓柯P一人獨自承受外界砲火。林右昌表示，身為一名政治人物和地方首長，仍秉持尊重專業的態度來決定是否停班課，雖然民眾的反應可能不一，但希望大家能夠體諒。