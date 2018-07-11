亞非青年來台研習 西班牙韓艾明讚：自由台灣萬歲

亞非青年觀賞孔廟禮樂表演。（外交部提供）

2018-07-11 09:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部舉辦「2018年亞西及北非地區國際菁英領袖研習營」（2018 International Elite Leadership Seminar），10日圓滿結訓。從杜拜來的西班牙青年韓艾明致詞時特別用中文說「我愛台灣、自由的台灣萬歲」；他受訪時表示，台灣是個努力、誠實、謙虛、也很友善的國家，這些都相當珍貴，他深受感動，希望台灣繼續維持。

外交部自2009年起舉辦「亞西及北非地區國際菁英領袖研習營」，今年共有來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、約旦、阿曼、科威特、巴林、卡達、伊拉克及埃及等10國的23位青年菁英，與6位台灣青年輔導員共同參與為期9天的密集課程及參訪行程。

外交部安排多元課程與行程，讓亞非青年領袖認識我國外交政策、兩岸關係、生態保育和國際人道援助貢獻，也透過書法揮毫、太極拳體驗及手做傳統糕點等活動認識台灣文化。研習營也參訪故宮、中正紀念堂、台灣精品館、太魯閣國家公園、花蓮原住民文化館及宜蘭傳統藝術中心等地，皆讓團員印象深刻。

外交部10日舉行結訓典禮。學員輪流分享參與心得，從杜拜來訪的西班牙青年韓艾明（Eimen Hamrouni）特別用中文發表結訓心得，分享他所了解到的歷史和文化，並表示這次經驗將「永遠留在我們心中」，最後則說「我愛台灣、台灣萬歲、自由的台灣萬歲」。韓艾明與同組學員也透過重現中文課程的短劇，分享在台灣的經驗。

韓艾明會後受訪時說，雖然他不諳中文，但來到這裡、認識台灣、深受感動，認為透過中文表達感謝是最尊重的方式。他先用英文撰寫發表內容，再請輔導員協助翻譯和教導他發音，為這份中文發表練習了五天。韓艾明說，台灣面對許多挑戰，例如颱風等自然災害，兩岸關係等國際處境也是挑戰，但他此次了解到，台灣是個努力、誠實、謙虛、也很友善的國家，「這些是很少有的」，希望台灣繼續維持。

一名約旦學員表示，從清潔有序的機場開始，他對台灣的第一印象就十分驚豔，多樣化又好吃的食物與世界級的自然美景更令他感到不可思議，他也特別提到，太極、戲曲和書法等體驗，讓他深刻感受到台灣傳統文化的保存與傳承。一名伊拉克青年則特別分享家鄉中台灣國際醫療援助計畫的相片，感謝台灣。

外交部舉辦亞西北非國際菁英領袖營，結訓典禮上學員特地重現中文課程情景，表達對台灣的尊重與喜愛。（記者呂伊萱攝）