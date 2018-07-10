基隆明上班上課 網友怒灌林右昌臉書嗆支持謝立功

基隆市長林右昌（右）10日勘察防颱準備工作。（記者林欣漢攝）

2018-07-10 23:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市宣布明天正常上班上課，憤怒的網友第一時間在基隆市長林右昌的臉書發洩不滿，痛批林右昌決策錯誤，甚至有網友留言說「從這刻起，我支持謝立功（國民黨基隆市長參選人）」，吸引大批網友狂按讚。

網友說，為了確定明天有沒有上班上課，晚睡2小時，等到的卻是壞消息，還是要冒著風雨出門，「我支持謝立功。」還有人說，是不是想用這個方式凸顯粉絲專頁瀏覽率，「可是我們的選票已經回不去了。」

林右昌「林右昌UChange」臉書粉專貼文：