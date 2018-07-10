柯P宣布明不放假臉書被灌爆 網友：勇扛新北這刀

台北市今（10）日晚間宣布，明（11）日正常上班、正常上課，圖為市長柯文哲10日前往災害應變中心，聽取颱風工作會報。（記者廖振輝攝）

2018-07-10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市今（10）日晚間宣布，明（11）日正常上班、正常上課，市長柯文哲同步在臉書上發布消息，立刻引來大量網友灌爆該篇貼文，網友們直呼「隔壁新北9：00捅你1刀，你扛著這刀硬是撐了1小時直接甩他1巴掌，沒讓我失望」；但也有網友不滿批評「苗栗沒風雨都要放假了欸」。

台北市長柯文哲於臉書上表示，市府依據中央氣象局所提供的天氣預報資料，決定明日正常上班、正常上課，但若民眾工作地或住所其中1地宣布停班、停課，設於台北市的公司須依照規定，給予員工、學生登記放颱風假；此決策引發大批網友討論。

許多支持台北市府的網友認為「可以做出這樣的決定真的不簡單」、「會做事的人就是需要肯定」、「柯黑們要高潮了」、「公事公辦，哪裡錯了？」、「想苟且的人一定會發瘋」、「不用隨新北起舞，他們放的是選舉假，不是颱風假」、「不為選票所屈服，我真是打從心裡佩服你」。

但也有很多網友感到不滿，相繼留言指出「太瞎了吧，這種狀況連苗栗都放假，你叫我們上班路上出事你要負責嗎」、「說好的雙北同步勒cow腰喔」、「你是不想要票了是不是？這樣還要選嗎」、「幾乎整個北部都放，就台北市要上班」。

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