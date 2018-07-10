新北搶先宣布放假 馬屁留言灌爆朱立倫臉書

朱立倫認為，新北市海岸線明日起最大陣風將至7級，且各山區累計雨量上看400毫米，因此已達停止上班、上課標準。（記者羅沛德攝）

2018-07-10 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市今（10）日晚間搶先於台北市、基隆市宣布明（11）日停止上班、停止上課，市長朱立倫也在臉書發文解釋決策理由，引發大量網友湧入、留言灌爆，一大群網友直呼「立倫，您是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了」。

朱立倫認為，新北市海岸線明日起最大陣風將至7級，且各山區累計雨量上看400毫米，因此已達停止上班、上課標準，且風雨過後民眾需時間整頓家園，故做此決策，並提醒民眾今入夜後至明天亮前風雨最劇，沒事千萬別出門，且呼籲備勤的公務員須隨時做好救災準備。

許多網友對此感到相當驚嘆，清一色紛紛用罐頭訊息灌爆朱立倫臉書，訊息內容為「立倫，您是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，您總是一聲下令，護集（及）所有新北人的安危。立倫，您的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。每逢颱風襲來，新北人民徬徨無助，您總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今瑪莉亞侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢？」

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