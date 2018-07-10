中影交易遭低估 吳敦義曾上簽：銀未入手，貨已失控

2018-07-10 20:00

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署今起訴三中交易等國民黨黨產案，前總統馬英九等人均被依違反證券交易法等罪起訴；北檢調查，中影交易以每股65元賣價，不僅低估中影三大不動產價值外，也沒計算中影所持有的影片價值，總計造成中投公司損害18億231萬6650元；此外，時任國民黨秘書長的國民黨主席吳敦義，也曾在2008年7月上簽呈給接替馬擔任黨主席的吳伯雄，表達對中影交易的擔憂。

起訴書提及，2008年7月4日，時任國民黨秘書長的吳敦義，曾上簽呈給時任黨主席的吳伯雄，表達他對中影股權交易的意見，當時吳敦義在簽呈中提及：「這就是銀未入手，而貨已失控的情況，其不合交易原理至明」。

檢方查出，吳敦義上簽呈表達對中影交易的看法中，另提及「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考…」。

檢方調查，中影遭低估的三大不動產價值，分別為華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，2005年6月三大不動產的鑑價市值分別為20.01億元、16.59億元、36.39億元；若以每股65元出價計算，買方在三大不動產中僅實際出價僅15億元、12億元、26億元，對照賣方（國民黨）原始鑑價，分別為20億、14億、28.5億，出現了5億元、2億元、2.5億元的金額落差。

另外，中影的影片著作權，在2005年8月間，經鑑價認定價值14億元，卻未被計入資產。檢方查出，中影是台灣規模最大，且是唯一從製片、攝影棚、沖印、錄音、剪輯、發行到映演機構完整的垂直系統，培養出許多國際知名導演，包括李安、侯孝賢、蔡明亮及楊德昌等人。

2005年8月間，中影所擁有自製及合製電影影片、紀錄片及電視劇等，共計330部影劇的著作權，市值達14億元，這些價值不斐的無形資產，都未被列入交易鑑價之中。