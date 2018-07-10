電廠併聯供電 賴揆要求如期如質完成

2018-07-10 19:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，為了穩定供電，賴揆說，台電積極推動電廠汰舊換新，並增加燃氣複循環機組及燃煤超超臨界高效率機組，目前已完成大潭7號機、大林1號機及通霄1號機等新建工程，大林2號機亦順利併聯發電。另外，通霄2號機及林口3號機也將陸續於今年8月及11月完成併聯，增加供電能力。

賴揆要求經濟部長沈榮津持續加強督導，並請政務委員吳澤成提供必要的工程上協助，務必如期如質完成。

至於部分電廠引發環評爭議，涉及空污排放、水污染措施測試等項目，賴揆要求環保署應以主動積極、公正客觀的態度解決相關環保爭議，善盡中央主管機關的責任，必要時請署長親自主持溝通協商會議。

行政院今晚發布新聞稿指出，今天會議針對五缺中的穩定安全用電進行檢討及執行成果報告，會中由經濟部、台電及中油分別就「穩定國內供電」、「台電公司新增機組辦理情形」及「穩定國內供電──天然氣扮演的角色」進行報告。

有關小水力及地熱發電，經濟部說，小水力發電採「台電與民間雙管齊下，開發對環境友善水力資源」策略，短期責成台電加速開發水力計畫，並鼓勵民間投入設置；中長期則由台電與民間業者雙管齊下，持續開發對環境友善之水力資源。另外，我國地熱發電短中期以推廣淺層傳統地熱為主、長期則發展增強型深層地熱發電技術，近期推動清水、金山、金崙等分散式地熱案場，預計於2025年達到200MW地熱電廠建置目標。