靳邦忠明起代理五峰鄉長 今提早進駐「見習」防颱應變

2018-07-10 19:08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉原任鄉長秋振昌涉案日前請辭獲准，代理鄉長江長彬本月16日又將屆齡退休，縣長邱鏡淳雖緊急發布前縣府消保官靳邦忠提早在明（11）日就任五峰鄉代理鄉長，讓勞苦多時的江長彬回任縣府秘書後榮退，但沒想到強颱「馬莉亞」來攪局，靳邦忠最快要後天才能走馬上任。

雖然如此，靳邦忠有感這次的任務是另類的公務員體驗，雖然沒有他所想像，要在颱風來襲當天就任，直接進駐五峰擔任指揮官，但他深覺挑戰和不足，今天仍先到五峰災害應變中心，跟著現任代理鄉長江長彬「見習」如何執行保護鄉親的重責大任。

靳邦忠畢業自國立政治大學法律系，同時是台灣大學、台北大學法學碩士，中正大學法學博士，在公部門歷任調解委員會秘書、法制科長、行政室副主任、主任，消保官、參議秘書辦公室，學經歷完整且有豐富為民服務經驗。

靳邦忠任縣府消保官期間，在維護消費環境及食品安全上頗有貢獻，並積極導正房屋及仲介市場、維護消費者權益。他也在國立清華大學兼任教職10多年，教學理論與實務兼備，深受學生歡迎。

這次獲邱鏡淳青睞派代五峰鄉長，就是相中靳邦忠兼具法律專業和協調的能力。

靳邦忠說，過去他在公部門負責多屬法律與消費者保護方面的業務，這次到地方基層的鄉鎮市公所站上第一線，需要學習的事物很多。

這趟從縣府到部落的路途預期應該是艱辛、不易，卻是靳邦忠難得的另類公務員體驗，他說，願意接受挑戰，也會盡心盡力配合縣府施政，跟五峰鄉親在一起，會堅守崗位到今年年底，直到新選出的鄉長宣誓就職為止。