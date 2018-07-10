黨產條例釋憲案 過半學者不支持

2018-07-10 17:53

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕針對監察院聲請黨產條例釋憲是否適格，司法院今天（10日）邀請中研院研究員李建良、副研究員蘇彥圖、台大法律系教授林明昕、台北大學法律系副教授陳愛娥、政治大學法律系副教授廖元豪及輔仁大學副教授楊子慧共6名學者到場表示意見，但其中僅廖元豪、陳愛娥認為司法院應受理本案，逾半數學者持反對態度。

李建良指出，根據「司法院大法官審理案件法」規定，中央機關要聲請釋憲，必須是行使憲法上職權時，且必須與憲法疑義有關，而監察院並非黨產條例的適用機關，本案恐不在大審法的適用範圍。

林明昕也指出，機關聲請釋憲的要件包括「行使職權」，但監察院在本案中行使的調查權，只算是職權下的附屬手段，除非能連結到未來的糾正或彈劾案，否則不應受理。

會前即對此提出3萬字報告的楊子慧，也主張司法院不宜受理本案，她認為，「行使職權」是大審法的核心要件，監察院應先具明本案有行使職權之內涵；她也提到，黨產條例已變成監察院調查的課題本身，而非監察院行使職權所涉及的法律，顯然不符大審法之要件。

陳愛娥則說，調查權也算是憲法上明訂的監察院職權，何況過去大法官603號解釋，就是由立法院3分之1立委聲請釋憲，與本案情況類似，仍獲得受理，且包括前大法官許玉秀等人，也都曾在意見書中提到應從寬認定聲請要件，她認為，在遵守權力分立的前提下，司法院應受理本案。

同樣認為應受理本案的廖元豪指出，釋憲案受理與否，應由立法者來認定，而非讓大法官自己決定，尤其過去各機關聲請釋憲都沒有被挑剔過，應尊重過去實務見解。他也舉例，美國國會有強大的調查權，但不可能事先說明調查後要立什麼法，同理可證，監察院在調查前也不知道有無糾正或彈劾之必要，建議大法官採取最寬鬆的認定，充分尊重其他機關。

最後發言的蘇彥圖則未明確表示對本案的立場，他說，過去實務上常採「監察院例外主義」，亦即對具有特殊性的監察院採更寬鬆的認定，但並沒有明文規定，建議大法官能藉本案定出見解，決定到底要採「監察院例外主義」還是「機關聲請一體適用」，若在兩種見解中游移不定，恐被質疑藉此「選案受理」。