年改上路爆離職潮？ 新北市工務局走了56人

年金改革制度7月1日起上路，不少公務員認為權益受影響，紛紛在7月以前提出退休或離職申請。以新北市工務局為例，光是在今年1至6月，就有56人離職。（記者賴筱桐攝）

2018-07-10 17:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕年金改革制度今年7月1日起上路，不少公務員認為權益受影響，紛紛在7月以前提出退休或離職申請。以新北市工務局為例，光是在今年1至6月，就有高達56人離職，工程專業人才面臨斷層，讓市府相當憂心。

新北市工務局長朱惕之今天說，工務局1至6月有30名正式員工退休或離職，約聘僱人員有26人離職，因同仁學有專長，多半擁有土木、建築、結構、大地等技師資格，7月1日起實施軍公教年改，學有專精的年輕人認為公務員待遇及環境並未優於民間，薪資條件與私人企業差距很大，有些甚至差了1至2倍，因此選擇離職，另謀出路。

新北市副市長李四川在市政會議中說，7月1日年金改革上路後，勢必影響市府組織及人員配置，影響較大的尤其是工程專業人員，留任意願降低，他請人事處密切注意是否產生離職潮。

人事處處長郭素卿說，107年及108年登記退休申請的公務員人數大約100多人，數據和往年差不多，教職員部份今年800多人，明年600多人，難以判定是否受到年金改革制度影響而提出離職。