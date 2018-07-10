主張黨產條例釋憲案「應受理」 監院提許宗力說法反擊

監察院代表呼籲大法官遵守權力分立。（記者吳政峰攝）

2018-07-10 17:32

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕監察院去年提出黨產條例釋憲案，大法官歷經一年多討論，決議於今（10）日召開釋憲審查說明會，邀集學者、監院、行政院代表闡明觀點，並首次開放民眾旁聽，會中針對監院聲請釋憲是否為「行使職權」，多所交鋒，監院甚至援引司法院長、大法官說明會主席許宗力1998年的說法反擊，頗有「以子之矛攻子之盾」的用意。

監察院指出，本次說明會的核心議題為「何謂行使職權」，根據許宗力1998年擔任學者批評大法官的說法，稱「大法官以適用法律懷疑違憲作為聲請釋憲的前提條件，嚴格言之亦與剝奪立委的釋憲聲請權幾乎沒有兩樣」，看得出許宗力不認為行使職權是大法官受理與否所應該關注的焦點。

監院又指，許宗力當時還說，「釋憲功能能否如人們所期盼地盡情發揮，關鍵在於聲請釋憲的管道是否暢通」，因此，監院依據憲法95、96條規定行使調查權時，發現黨產條例有牴觸憲法疑慮時，聲請釋憲並無問題。

監院強調，從行憲以來，大法官「從未」就監察院行使調查權聲請釋憲提出質疑，過去監院提出的50幾件釋憲案，大法官也多予受理，本次不知何故突然認為這是「爭點」，因此要求大法官不宜因本案涉及黨產個案的特殊性，侵害監察權核心，踐踏權力分立制度。

監院舉例，司法實務上，監院依照調查權聲請釋憲的案例，如：86號（審檢分立）、105號（出版法違憲）、166號（違警罰法違憲）等，現已成為大法官自豪並為後人所稱頌，大法官不應違反就憲政實踐形成的慣例，自我任意退縮。

監察院呼籲，各機關與人員應基於憲法忠誠義務，維護憲政體制，保障監察權完整性，相信大法官具有真誠維護憲法意願，鞏固司法權威信。