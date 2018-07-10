監院對黨產條例聲請釋憲 政院表態：不應受理

2018-07-10 17:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院去年對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，司法院大法官會議今天（10日）召開釋憲審查說明會，代表行政院出席的政務委員羅秉成會中強調，監察院針對特定法律條文聲請釋憲，並不合於「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第1款之要件，司法院不應受理。

本案源於「不當黨產條例」上路後，監察委員仉桂美、劉德勳認為條例「採用違法手段追求正義」，經全體監委同意後，以機關名義聲請釋憲；但大法官會議認為，監院是否具備聲請資格等部分仍有疑義，訂今天召開說明會，並請監察院、行政院代表與專家學者到場表示意見。

代表政院出席的羅秉成指出，根據「大審法」規定，監察院必須是行使職權適用憲法發生疑義，或適用法律與命令有牴觸憲法之疑義，才能聲請釋憲，但黨產條例並非監察院行使調查權所適用之法律。

羅秉成強調，根據監察院自己的報告，本案的目的並沒有要糾正任何事情或彈劾任何人，只是單純針對特定法律是否違憲而聲請釋憲，這顯然與大審法規定不合，若司法院受理，等於讓監察院間接去糾正、否決立法院三讀通過的法律，牽動到立法核心職權。

羅秉成認為，除非是黨產條例有違憲疑義，且造成監察院在彈劾、糾正具體個案時受到阻礙，聲請才有道理，否則，未來只要任何一個民眾主張法律違憲，都可以找找監察院陳情，並聲請釋憲，這種「一致性原則」將造成憲政混亂危機，不但立法院所立的法很容易會被聲請釋憲，司法院也會忙不完，這恐非當初立法者的本意。

監察院則由監察委員仉桂美、劉德勳與調查官陳先成代表出席，仉桂美說，監院身為最高的監督性機關，過去就曾多次針對法律問題聲請釋憲，也都有獲大法官會議受理，不應改變這樣的憲政慣例。

今天受邀出席的專家學者，包括中央研究院研究員李建良、副研究員蘇彥圖、台大法律系教授林明昕、台北大學法律系副教授陳愛娥、政治大學法律系副教授廖元豪及輔仁大學副教授楊子慧6人，其中，李建良、林明昕、楊子慧都傾向司法院不應受理本案，蘇彥圖持保留態度，僅廖元豪與陳愛娥認為應予受理。

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