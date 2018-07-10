陸委會主委首訪華府 陳明通將會美方官員

2018-07-10 17:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通將於16日至23日訪問美國華府及紐約，陸委會表示，陳明通除出席智庫國際學術研討會外，也規劃拜會美方官員以及相關智庫，就兩岸關係交換意見，爭取各界對政府兩岸政策的支持。而這是蔡英文政府上任之後，首次有陸委會主委訪問華府。

陸委會表示，台灣民主基金會接受陸委會委託，與美國傳統基金會合作，將在美東時間7月18日，於華府共同舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」國際學術研討會，會議為期一天，陳明通將出席會議開幕式，並發表演講。與會的知名學者專家，將針對中國大陸內部情勢、美中台關係及兩岸關係相關議題進行探討。

陸委會指出，此次出席的國內學者包括民主基金會副執行長陳婉宜、盧業中、國防安全研究院執行長林正義、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、中央研究院歐美研究所研究員副研究員黃偉峰、兩岸遠景交流基金會執行長賴怡忠、成功大學政治學系教授洪敬富等。

美方出席學者包括傳統基金會資深副總裁霍姆斯（Kim R. Holmes）、亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）、資深研究員成斌（Dean Cheng）、研究員史密斯（Jeff M. Smith）、政策分析師萊利（Riley Walters）、國防大學中共軍事研究中心主任孫飛（Phillip C. Saunders）、共和黨國際事務協會主席特寧（Daniel Twining）、外交家雜誌資深編輯普拉尚（Prashanth Parameswaran）、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）、威爾遜中心亞洲計劃主任鄧志強（Abraham M. Denmark）、馬里蘭大學政府系教授卡斯特納（Scott L. Kastner）等。

陸委會指出，政府委託國內民間團體或學術機構，以台美智庫合作的方式，共同舉辦研討會，迄今已是第9年。此做法有助於提升各界對於兩岸議題的重視，透過交流來促進對彼此的理解，且對政府在政策分析與規劃上亦有助益。