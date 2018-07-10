「一日幕僚」遭疑買榜 他一句話酸爆名嘴「沒人愛過」

網路節目《木曜4超玩》上週由藝人邰智源（左）充當台北市長柯文哲「一日幕僚」，上傳至今觀看數已達448萬。（圖片擷取自「木曜4超玩」YouTube）

2018-07-10 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕網路節目《木曜4超玩》在上週推出「一日幕僚」單元，由主持人邰智源擔任台北市長柯文哲一日幕僚，節目5日上傳YouTube，至今第6天觀看數已衝上448萬人次，但這樣的高人氣引來質疑，繪聲繪影指控可能是「買點閱率」而來。知名Youtuber「呱吉」對此發表看法，認為從影片的留言數量與品質來看，「一日幕僚」400萬以上的觀看數「沒什麼理由是假的」。

呱吉在臉書上表示，無論是觀看數或訂閱數，都有管道可以購買，像是台灣有不少政治人物、品牌或媒體的粉絲專頁，竟有大量來自巴基斯坦和印度的粉絲，直言數字可能是虛假的，「只有互動才是真的」。

對於「一日幕僚」的觀看數是否有造假之嫌，呱吉認為，「不在其位，不能隨便幫人保證」，但若是觀察影片下方的留言數量與品質，「四百萬觀看一點也不奇怪，這個數字沒什麼理由是假的。」

呱吉分析，名嘴覺得觀看數字是假的，有可能是明知故問，亦有可能是井蛙窺天，但他諷刺地說，最有可能的原因，就是他們從沒有被喜愛過、被尊敬過，沒有靠自己的力量獲得流量過，「只有錯過買過騙過」，因此他們不相信世界上有4百萬觀看數卻不用花錢這種事情。