新監委想擋年改釋憲案 恐因颱風假生變

2018-07-10 15:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天召開院會，新監委蔡崇義、張武修分別當選司法及獄政委員會與外交及僑政委員會召集人，8月上任。新監委搶下司法及獄政委員會，原希望藉此「卡」年改釋憲案，不過，明天可能放颱風假，讓司法及獄政委員會停開，使得新監委擋下年改釋憲案的計畫生變。

不具名監委表示，舊監委仉桂美上月在教育與文化委員會提年改釋憲案未過，將再度於週四（12日）的教文委員會提出審查，由於仉同時擔任召集人，該案一定會通過，但釋憲案仍須送到司獄委員會討論，才能送到院會。而司獄委員會原本在明天（11日）、也就是教文委員會之前召開，因此年改釋憲案必須送到下月司獄委員會討論，屆時委員會已改組。

不過，「人算不如天算」，監委表示，明天可能放颱風假，司獄委員會停開，勢必會找一天加開，使得本月的司獄委員會比教文委員會還晚開，所以年改釋憲案在教文委員會通過後，就會被送到舊監委擔任召集人的司獄委員會討論，屆時要擋下就很難了。

除司獄與外僑政委員會外，其他委員會召集人分別：內政及少數民族委員會為仉桂美、國防及情報委員會為包宗和、教育及文化委員會為蔡培村、財政及經濟委員會為陳小紅、交通及採購委員會為李月德。

此外，監院3日通過彈劾前東華校長吳茂昆，由於彈劾理由引發監委不同意見，審查會中，有監委以為提案監委會修正調查報告，但最後隻字未改，監察院今天院會也無異議通過監委提案，未來彈劾審查會要加裝錄音錄影，以防羅生門。