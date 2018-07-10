賴揆籲民眾 今晚到明清晨儘量別外出

2018-07-10 13:43

〔記者李欣芳／台北報導〕因應瑪莉亞颱風將來襲，行政院長賴清德今天在臉書上呼籲民眾今天夜間到明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全。

賴清德表示，中央氣象局已於昨天23時30分，發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報，他今天一早到中央災害應變中心視察，並聽取工作會報。除了感謝同仁近20小時堅守崗位，也提醒各功能分組務必提高警覺，預先做好各項整備應變作為。

賴揆指出，瑪莉亞颱風是今年第一個侵台的颱風，其路徑將為北部、東北部及中部帶來強風豪雨，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備，請地方政府針對易致災高風險地區，落實預防性疏散撤離，並加強各項整備措施，如有需協助事項，中央也要主動聯繫，他也請國防部隨時待命，必要時支援各地方政府解決災情。

他說，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，他在此呼籲民眾，今天夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全。颱風的考驗才剛要開始，請全國民眾配合政府一起守護家園，中央及地方政府會通力合作，堅守崗位，將災害的損失減至最低。此外，關於颱風過後民眾關切的物價問題，他也請農委會及早因應，確保相關物價穩定。