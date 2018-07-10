馬英九涉特別背信罪 律師：最高可判監10年

台北地檢署依特別背信罪等罪嫌，起訴前總統馬英九等6人，對此，律師楊智綸表示，「特別背信罪」可判處3年到10年有期徒刑。（資料照）

2018-07-10 13:12

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部交易案，今偵結全案，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九等6人，對此，律師楊智綸表示，「特別背信罪」是所謂金融7法中證交法的金融犯罪特別規定，與刑法背信罪最大不同在於刑度差別，不僅可判處3年到10年有期徒刑，如不法獲利達新台幣1億元以上，可處7年以上有期徒刑，同時，還有高額併科罰金。

「特別背信罪」是證交法的特別規定，為證交法第171條1項3款：「董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達新台幣500萬元」；而刑法「背信罪」則是「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者」，兩法條構成要件基本一樣，但金融7法之「特別背信罪」刑度加重許多。

楊智綸律師表示，若犯證交法的「特別背信罪」，處3年以上、10年以下有期徒刑，犯罪所得如逾1億元，最少得判處7年以上徒刑，另有最高額達2億元或5億元以下之高額罰金；刑法「背信罪」則處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，二者刑度差距甚大，基本上，若是成立證交法的特別背信罪，牢獄之災無法避免。